Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο)

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται.

Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη, η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, περιλαμβάνει 138 άτομα, με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων, έχουν παγώσει οι λογαριασμοί.

Αξίζει να σημειωθεί πως η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Το πρωί της Δευτέρας πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Ανάμεσα στις συλλήψεις, ήταν και ένας αντιδήμαρχος, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές, που εντόπιζε «ορφανά» χωράφια και εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πως λειτουργούσε το κύκλωμα

Τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπρατταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης.

«Όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες πρέπει να υποδειχθούν από την ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης.

Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά άνω των 3 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη τη Κρήτη συνεχίζονται.

Οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα

Τους 300 έφτασαν τα άτομα – εκτός από τους 17 συλληφθέντες -, που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews και του δημοσιογράφου Κώστα Καντούρη.

Την ίδια ώρα οι 17 εκ των συλληφθέντων θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως, καθώς κρίθηκε ότι λόγω συνάφειας θα πρέπει να παραπεμφθούν στη συγκεκριμένη αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των «ορφανών» αγροτεμαχίων. Πρόκειται για άτομα που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις, ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ– ανεξάρτητα αν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν τα πήραν όλα αυτοί, παρά ένα μικρό μερίδιο, ως αμοιβή για τη χρήση του ονόματός τους. Άλλοι 15 κατηγορούνται για απόπειρα στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι το βασικό κατηγορητήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των 17 βασικών κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Κάθισαν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο εδώλιο δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023-αρχές του 2024, αλλά αθωώθηκαν, καθώς για τα αδικήματα εκείνα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

