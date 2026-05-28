Καιρός - Αγίου Πνεύματος: Καλοκαιρινό σκηνικό το τριήμερο (Βίντεο)

Ο καιρός σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να είναι καλός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με άνοδο της θερμοκρασίας τη Δευτέρα (01.06.2026) και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι καιρικές συνθήκες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένονται γενικά καλές σύμφωνα με την ΕΡΤ με περιορισμένη αστάθεια και μικρές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, η οποία θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Ωστόσο τόσο την Κυριακή όσο και την Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και οι θάλασσες θα παραμείνουν καλοτάξιδες.

Αναλυτικά το Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές προς τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ λίγες μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και σταδιακά προς το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Όσον αφορά στην Κυριακή ο καιρός θα είναι καλός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν είναι η Πίνδος και τα ορεινά της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, της Θράκης και της Στερεάς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, όπου τοπικά θα φτάσει ξανά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ανάλογο σκηνικό αναμένεται και τη Δευτέρα, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα υπάρχει μια αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα και μπόρες στα ορεινά της Κρήτης . Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα με την Κυριακή, ίσως λίγο υψηλότερα στα ανατολικά, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουμε ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ήπιοι έως 5 μποφόρ και δεν θα δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.