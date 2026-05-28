Εκλεψαν κατάστημα με ρούχα και περίπτερο στην Καλαμάτα

Τρεις γυναίκες Ρομά, μια εκ των οποίων ανήλικη, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καλαμάτα για κλοπή.

Πρόκειται για μια 40χρονη, την 16χρονη κόρη της και μία 19χρονη που αφαίρεσαν ενεργειακά ποτά και σοκολάτες αξίας 4,5 ευρώ από περίπτερο στην οδό Νέδοντος.

Ο περιπτεράς κατήγγειλε την κλοπή και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας τις εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τις συνέλαβαν.

Οι τρεις γυναίκες είχαν μαζί τους μια τσάντα με παπούτσια και μπλούζες, τα οποία όπως αποδείχθηκε είχαν κλέψει λίγο νωρίτερα από κατάστημα αθλητικών ειδών επί της ίδιας οδού. Μέρος των κλοπιμαίων ρούχων και παπουτσιών, που άξιζαν 53 ευρώ, αποδόθηκαν στην υπεύθυνη του καταστήματος. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ η 40χρονη και οι δύο νεαρές Ρομά αφέθηκαν ελεύθερες κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.