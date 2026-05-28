Προβολή του "Αλέξη Ζορμπά" στο Μουσείο Ελιάς

Με αφορμή την περιοδεύουσα έκθεση «Μίκης Θεοδωράκης, η μνήμη στην ψηφιακή εποχή», το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς διοργανώνει ειδική θερινή προβολή της εμβληματικής ταινίας "Αλέξης Ζορμπάς", 142', σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη και με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Με τους Αλαν Μπέιτς, Αντονι Κουίν, Ειρήνη Παππά, Λίλα Κέντροβα. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 9.30 μ.μ., στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, όπου φιλοξενείται η έκθεση έως τις 8 Ιουνίου.

Η ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη, αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού Βρετανού συγγραφέα με ελληνικές ρίζες, ο οποίος ταξιδεύει στην Κρήτη για να επαναλειτουργήσει ένα παλαιό λιγνιτωρυχείο που κληρονόμησε. Στο λιμάνι του Πειραιά γνωρίζει τον Αλέξη Ζορμπά, έναν πληθωρικό και παθιασμένο με τη ζωή άνδρα, ο οποίος θα γίνει ο μέντοράς του. Μέσα από τις κοινές τους περιπέτειες στο νησί, ο Ζορμπάς θα του μεταδώσει μια πιο ελεύθερη και αισιόδοξη ματιά απέναντι στην ύπαρξη.

Ιδιαίτερη θέση στην ταινία κατέχει η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, με τον παγκοσμίως αναγνωρίσιμο «Χορό του Ζορμπά». Η ταινία ήταν υποψήφια για επτά βραβεία Οσκαρ αποσπώντας τρία: Β´ Γυναικείου Ρόλου (Λίλα Κέντροβα), Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για ασπρόμαυρη ταινία (Βασίλης Φωτόπουλος) και Φωτογραφίας για ασπρόμαυρη ταινία (Γουόλτερ Λάσαλι). Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ. - 6 μ.μ.).