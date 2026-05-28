Προβολή του "Αλέξη Ζορμπά" στο Μουσείο Ελιάς

Με τους Αλαν Μπέιτς, Αντονι Κουίν, Ειρήνη Παππά, Λίλα Κέντροβα. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 9.30 μ.μ., στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, όπου φιλοξενείται η έκθεση έως τις 8 Ιουνίου.
Η ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη, αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού Βρετανού συγγραφέα με ελληνικές ρίζες, ο οποίος ταξιδεύει στην Κρήτη για να επαναλειτουργήσει ένα παλαιό λιγνιτωρυχείο που κληρονόμησε. Στο λιμάνι του Πειραιά γνωρίζει τον Αλέξη Ζορμπά, έναν πληθωρικό και παθιασμένο με τη ζωή άνδρα, ο οποίος θα γίνει ο μέντοράς του. Μέσα από τις κοινές τους περιπέτειες στο νησί, ο Ζορμπάς θα του μεταδώσει μια πιο ελεύθερη και αισιόδοξη ματιά απέναντι στην ύπαρξη.
Ιδιαίτερη θέση στην ταινία κατέχει η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, με τον παγκοσμίως αναγνωρίσιμο «Χορό του Ζορμπά». Η ταινία ήταν υποψήφια για επτά βραβεία Οσκαρ αποσπώντας τρία: Β´ Γυναικείου Ρόλου (Λίλα Κέντροβα), Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για ασπρόμαυρη ταινία (Βασίλης Φωτόπουλος) και Φωτογραφίας για ασπρόμαυρη ταινία (Γουόλτερ Λάσαλι). Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ. - 6 μ.μ.).