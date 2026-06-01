Επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος (βίντεο)

Επιστρέφουν σήμερα στην Αθήνα και στα άλλα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τον καιρό να παραμένει καλοκαιρινός.

Στις Εθνικές Οδό Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών -Λαμίας η εικόνα νωρίς το μεσημέρι ήταν ομαλή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα και χωρίς καθυστερήσεις στα διόδια.

Η κορύφωση της επιστροφής αναμένεται από τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθώς θα επιστρέψουν τόσο όσοι αναχώρησαν την Παρασκευή όσο και οι μονοήμεροι ταξιδιώτες της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, όσο η ώρα περνά, αναμένεται σημαντική κίνηση και καθυστερήσεις, κυρίως στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Αυστηρά τα μέτρα της Τροχαίας

Η Τροχαία έχει αναπτυχθεί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Η προσοχή δίνεται στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων καθώς και σε σημεία του οδικού δικτύου όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Μπλόκα της Τροχαίας θα υπάρχουν σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου για αλκοτέστ και άλλες επικίνδυνες παραβάσεις, όπως υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.

Παράλληλα, βρίσκεται σε ισχύ βρίσκεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, από τις 16:00 έως τις 23:00, στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

