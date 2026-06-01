Ωστόσο, το πλάνο δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο σε ένα σημείο. Ένας συνολικός επανέλεγχος στις υπόλοιπες παιδικές χαρές του δήμου κρίνεται απαραίτητος, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις ο εξοπλισμός εμφανίζει φθορές και σημάδια εγκατάλειψης. Με δεδομένο ότι οι παιδικές χαρές γεμίζουν καθημερινά όσο ο καιρός ανοίγει, η ασφάλεια των παιδιών οφείλει να βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα. Οι μικρές ηλικίες δεν προσφέρονται για εκπτώσεις ούτε για καθυστερήσεις. Γι’ αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να κινηθούν άμεσα, ώστε οι αναγκαίες παρεμβάσεις να γίνουν έγκαιρα και οι χώροι παιχνιδιού να παραμείνουν ασφαλείς και λειτουργικοί για όλους, ενώ καλύτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει και ως προς την καθαριότητα, μιας και ορισμένοι γονείς δεν δείχνουν να σέβονται ιδιαίτερα τους χώρους.

Τ.Αν.