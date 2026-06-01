Μεγάλη επετειακή έκθεση του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών

Τα 100 χρόνια του γιορτάζει φέτος ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών και καλεί τους πολίτες της περιοχής να γίνουν μέρος αυτής της γιορτής, στη μεγάλη επετειακή έκθεση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου, προσφέροντας φωτογραφίες από το παρελθόν που έχουν σχέση με το σύλλογο.

Χαρακτηριστικά από το Σύλλογο τονίζεται: “Έναν αιώνα τώρα, ο Σύλλογός μας είναι γεμάτος από πρόσωπα, στιγμές, μουσικές, χορούς, γέλια και αναμνήσεις.

Μέσα από τη Φιλαρμονική μας, το χορευτικό τμήμα, τις εκδηλώσεις, τις γιορτές αλλά και τις απλές καθημερινές στιγμές στο αγαπημένο μας Πάρκο της Βλαχέρνας, γράφτηκε η ιστορία όλων μας.

Σας καλούμε να γίνετε μέρος της επετειακής έκθεσης για τα 100 χρόνια του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, που θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου 2026, προσφέροντάς μας φωτογραφίες από προσωπικές σας στιγμές που συνδέονται με τον Σύλλογο: από τη συμμετοχή σας στη Φιλαρμονική, από το χορευτικό τμήμα, από παλιές εκδηλώσεις και γιορτές

ή ακόμη και από μια όμορφη ανάμνηση στο Πάρκο.

Οι φωτογραφίες θα σκαναριστούν με προσοχή και θα επιστραφούν άμεσα στους κατόχους τους. Μέσα από αυτές τις εικόνες θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε τη μνήμη του τόπου μας και να τιμήσουμε όλους εκείνους που κράτησαν τον Σύλλογο ζωντανό επί 100 χρόνια.

Γιατί η ιστορία του Συλλόγου… είναι η ιστορία των ανθρώπων του.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6972297936 ή στείλτε τις σκαναρισμένες στο vipan.nipfil@yahoo.gr

Σας ευχαριστούμε που συνεχίζετε να κρατάτε αυτή τη μεγάλη οικογένεια ζωντανή».

Κ.Μπ.