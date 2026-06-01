Ψηφιακό βιβλίο του Γιάννη Λάσκαρη για τη Φαλαισία

Το βιβλίο περιλαμβάνει προσωπικές αναφορές του συγγραφέα και παρουσιάζει στοιχεία για την πολιτιστική ταυτότητα και την ορεινή ζωή της περιοχής, καθώς και σκέψεις σχετικά με πιθανές συνδέσεις της Φαλαισίας με τη Μεσσηνία μέσω του τουρισμού και του πολιτισμού. Γίνεται αναφορά στη Φαλαισία ως ιστορική ορεινή περιοχή της Αρκαδίας και εξετάζονται οι αλλαγές που συνδέονται με τη μεταλιγνιτική περίοδο στη Μεγαλόπολη, καθώς και η τάση για ανάπτυξη μορφών τουρισμού που βασίζονται σε εμπειρίες και τοπικά χαρακτηριστικά. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για ελεύθερη ανάγνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1cGm5lU-JEcohkmS5JkFm0hLzbSbAO51g/view
Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2026 14:08
Ψηφιακό βιβλίο του Γιάννη Λάσκαρη για τη ΦαλαισίαΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Κυκλοφόρησε σε ψηφιακή μορφή το βιβλίο του Γιάννη Λάσκαρη με θέμα τη Φαλαισία και τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής Πελοποννήσου.
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