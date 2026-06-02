Καιρός: Καλοκαιρινό σκηνικό με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς και τοπικές μπόρες

Με γενικά αίθριο καιρό, καλοκαιρινές θερμοκρασίες και λίγες μόνο τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού στη βόρεια και κεντρική χώρα.

Σήμερα, Τρίτη, ο καιρός ξεκίνησε με ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στη Θράκη παρατηρούνται λίγες νεφώσεις, ενώ στη δυτική Ελλάδα καταγράφονται τοπικά χαμηλές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα λόγω αυξημένης υγρασίας. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως κοντά στα σύνορα, εξαιτίας διαταραχής που διέρχεται από τα Βαλκάνια.