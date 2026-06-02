Από Λαμπρόπουλο και Μαντά χθες στην Κυπαρισσία: Βεβαιότητα για το Πύργος - Τσακώνα

Τόσο ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, όσο και ο βουλευτής Περικλής Μαντάς επισήμαναν ότι η υλοποίηση του έργου είναι στο πλάνο της κυβέρνησης. Επίσης ο κ. Μαντάς τόνισε πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει συνάντηση με τον υπουργό Υγείας για το θέμα της διοικητικής αποδέσμευσης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας από αυτό της Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα ο κ. Λαμπρόπουλος επισήμανε: «Χρόνια πολλά και καλό μήνα σε όλους και όλες. Η Κυπαρισσία, η όμορφη πόλη μας να προοδεύει να αναπτύσσεται και να δίνει η ημέρα η σημερινή, το Άγιο Πνεύμα, φώτιση και καλές πράξεις και καλά έργα σε όλους μας. Ο δρόμος που είναι ο μεγάλος στόχος και το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την περιοχή και για όλη τη Δυτική Ελλάδα έχει μπει το νερό στο αυλάκι.

Προχθές είδα τον υπουργό, το ξανακουβεντιάσαμε, η απόφαση είναι ειλημμένη, το έργο θέλουμε και θα γίνει και περιμένουμε από την ευρωπαϊκή επιτροπή να δώσει την απάντηση της, με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί το συνολικό έργο από τη Τσακώνα μέχρι τον Πύργο, όλα θα πάνε καλά».

Ενώ από την πλευρά του ο κ. Μαντάς ανέφερε: «Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας σήμερα, μεγάλη γιορτή για τη Κυπαρισσία μας, την Άνω Πόλη. Όπως κάθε χρόνο με λαμπρότητα και κατάνυξη ακολουθήσαμε τη λιτανεία της εικόνας, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους Κυπαρίσσιους. Σήμερα η γιορτή συνδυάζεται με την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού, εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν, να υποδεχθούμε τους επισκέπτες στην περιοχή μας και να υποστηρίξουμε τη τοπική οικονομία. Καλή δύναμη στους αγρότες μας οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη συγκομιδή του καρπουζιού, καλή δύναμη σε όλους όσους εργάζονται καθημερινά για να υποδεχθούν τους επισκέπτες του καλοκαιριού. Μια πόλη με εξαιρετικά μεγάλη δυναμική. Ηδη διασφαλίσαμε 1,1 εκ. ευρώ για να κάνουμε την ανακατασκευή του γηπέδου Κυπαρισσίας, ένα έργο που επιθυμούσε και επιζητούσε η πόλη για πάρα πολλά χρόνια, για τα παιδιά μας για τους αθλητές, τις ποδοσφαιρικές ομάδες, τους αθλητές του στίβου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σύντομα ο διαγωνισμός θα είναι στον αέρα.

Γνωρίζετε τις ενέργειες που κάνουμε για το Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας προκειμένου να πετύχουμε το στόχο της αποδέσμευσης, σε λίγες ημέρες θα μας υποδεχθεί ο υπουργός στο υπουργείο, μαζί με τους φορείς, μαζί με τη διοίκηση του νοσοκομείου, προκειμένου να καταθέσουμε τα επιχειρήματα που έχουμε, να ακούσουμε τις απόψεις του υπουργείου, έτσι ώστε να βρούμε τη σωστή λύση για την ενίσχυση του νοσοκομείου μας. Πέντε νέες θέσεις γιατρών προκηρύσσονται στη νέα προκήρυξη, η αύξηση των θέσεων των νοσηλευτών είναι ήδη υπαρκτή, έρχεται ο αξονικός τομογράφος κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο για να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Βέβαια δεν σταματούμε ποτέ να διεκδικούμε την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα ένα έργο που έχει μπει στην ατζέντα της κυβέρνησης, έχουν ξεκινήσει μαζί με τον παραχωρησιούχο να ολοκληρωθούν οι νέες μελέτες κόστους- οφέλους ώστε να πάρουμε τη τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε με ποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο».

Κ.Μπ.