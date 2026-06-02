Πανελλήνια συνάντηση χορωδιών στην Κυπαρισσία

Εντυπωσίασαν το κοινό οι χορωδίες που συμμετείχαν την Παρασκευή στην 8η Πανελλήνια Συνάντηση Χορωδιών, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία.

Μια συνάντηση που έχει γίνει θεσμός προσελκύοντας κάθε χρόνο εξαιρετικά χορωδιακά σύνολο από διάφορα μέρη της Ελλάδα και φυσικά με τη συμμετοχή των χορωδιακών συνόλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κυπαρισσίας, δημιούργημα των οποίων είναι ο μαέστρος Κωνσταντίνος Κτενάς, με βοηθούς την Δέσποινα Θεοδοσάκη και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο.

Το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα απόλαυσε εξαιρετικές μουσικές ερμηνείες από όλες της χορωδίες που συμμετείχαν και συγκεκριμένα από την Παιδική Χορωδία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας, την χορωδία Αρμονικό Εργαστήρι, Πλάκας Αθηνών, τη χορωδία Ένωσης Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία», τη χορωδία Φάρου Τυφλών Ελλάδος και το Πολυφωνικό Χορωδιακό Σύνολο «Ηδύφωνον» Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας Δήμου Τριφυλίας.

Εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου συνεχάρη όλους για την εξαιρετικής τους παρουσία και τους ευχαρίστησε που συμμετείχαν στη συνάντηση αυτή, η οποία, τόνισε ότι έχει γίνει θεσμός για την πόλη και ο Δήμος τη στηρίζει.

Κ.Μπ.