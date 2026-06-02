Εικόνες εγκατάλειψης στο σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας

Η εικόνα του απέραντου πάρκινγκ, της υποβάθμισης και της “ζούγκλας” καλά κρατεί στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας, που έχει παραχωρηθεί από τον ΟΣΕ στον Δήμο.

Εικόνα απαξίωσης, όπως και πέρυσι και πρόπερσι σε έναν εμβληματικό χώρο στο κέντρο της πόλης, που δεν αξίζει τέτοια αντιμετώπιση.

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει η πόρτα στον χώρο του σταθμού στην ισόπεδη διάβαση της γραμμής στην οδό Νέδοντος, για να εξυπηρετήσει περισσότερα αυτοκίνητα που πλέον εκμεταλλεύονται κάθε μέτρο και παρκάρουν και κάτω από τα πεύκα. Σημεία που μέχρι πρότινος δεν ήταν προσβάσιμα.

Το μεγαλύτερο μέρος του χώρου του σταθμού αποτελεί πάρκινγκ αυτοκινήτων, άναρχο, με πολλές θέσεις και δωρεάν μάλιστα. Για να ...αξιοποιηθεί όσο περισσότερος χώρος γίνεται, έχουν “μπαζωθεί” και γραμμές και αυτοκίνητα παρκάρουν πάνω σε αυτές.

Ομως, παρά τη μεγάλη χρησιμότητά του αντιμετωπίζεται με αδιαφορία από τη δημοτική αρχή. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει γίνει καθαρισμός και δεν έχουν κοπεί τα χορτάρια που έχουν μεγαλώσει και ξεραθεί. Σε κάποια σημεία υπάρχει εικόνα “ζούγκλας”, όπως στο σημείο πίσω από το περίπτερο της οδού Φραντζή, όπου πριν λίγες ημέρες εμφανίστηκε και φίδι.

Μάλιστα, στον χώρο του σταθμού υπάρχουν σημεία που έχουν εγκαταλειφθεί, κυρίως στη νοτιοανατολική πλευρά, όπου φυτά και δέντρα έχουν θεριέψει, έχουν αποκλείσει το μονοπάτι - διάβαση που λειτουργούσε παλιότερα και η εικόνα ζούγκλας είναι πραγματική.

Για την εικόνα αυτή της εγκατάλειψης και της απαξίωσης έχουμε δεχθεί, για μια ακόμα φορά, αρκετές διαμαρτυρίες και πολλά αρνητικά σχόλια.

Να υπενθυμίσουμε ότι επί δημαρχίας Νίκα υπήρχε σχέδιο και προοπτική δημιουργίας τμήματος ποδηλατόδρομου μέσα στον χώρο του σταθμού, που θα συνέδεε τον κεντρικό ποδηλατόδρομο, από το ΔΗΠΕΘΕΚ, με τον ποδηλατόδρομο προς το Δημαρχείο, στη Νέδοντος και την Αρτέμιδος, απέναντι από το Μέγαρο Χορού.

Ακόμα, είχαν δοθεί υποσχέσεις για να δημιουργηθούν σκάλες στη δυτική πλευρά, στην Υδρας και στην αρχή της Ψαρών, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που κινείται γύρω από το κέντρο της Καλαμάτας.

Οι υποσχέσεις και τα σχέδια για αναβάθμιση του χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού έχουν πάει περίπατο, καθώς το πρόβλημα του πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης είναι τεράστιο και η απαξίωση του εμβληματικού χώρου θεωρείται ζήτημα μικρής σημασίας.

Γ.Σ.