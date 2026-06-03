Τροχαία δυστυχήματα με δύο νεκρούς σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες (βίντεο)

Δύο τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ενώ ένα κοριτσάκι 3 ετών είναι βαριά τραυματισμένο ύστερα από τροχαίο στις Αχαρνές.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα έχασε τη ζωή του ένας 75χρονος που παρασύρθηκε από φορτηγό στη συμβολή της Λ. ΝΑΤΟ με την οδό Θρασυβούλου, στον Ασπρόπυργο.

Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού.

Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λ. Τυρταίου 34 στις Αφίδνες, με μια 72χρονη να παρασέρνεται θανάσιμα επίσης από φορτηγό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 64χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ακόμη σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ενός 3χρονου παιδιού συνέβη στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών, στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελίνας, σε καταυλισμό Ρομά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 31χρονος οδηγός ΙΧ στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το 3χρονο κοριτσάκι και το παρέσυρε.

Από τη σύγκρουση το κοριτσάκι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε αρχικά στο Θριάσειο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Οι γιατροί δίνουν μάχη για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ο οδηγός δεν συνελήφθη καθώς το ατύχημα δεν είναι θανατηφόρο, ενώ αναζητείται ο κηδεμόνας του παιδιού, που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: www.sport-fm.gr