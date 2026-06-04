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Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2026 08:00

Συνέχεια Πανελλαδικών σήμερα, με μαθήματα ειδικότητας (ΕΠΑΛ)

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Συνέχεια Πανελλαδικών σήμερα, με μαθήματα ειδικότητας (ΕΠΑΛ)

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Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα, Πέμπτη οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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