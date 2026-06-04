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Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2026 10:32

Bίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στη Ναύπακτο: Μητέρα σώζει το παιδί της την τελευταία στιγμή

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Bίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο στη Ναύπακτο: Μητέρα σώζει το παιδί της την τελευταία στιγμή

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Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από κύκλωμα ασφαλείας στη Ναύπακτο που δείχνουν μία μητέρα να σώζει το παιδί της την τελευταία στιγμή από τροχαίο όταν οδηγός, ο οποίος είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματός του έπεσε στο σταθμευμένο όχημά της, την ώρα που αποβίβαζε το παιδί.


Το περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο κοντά στην πλατεία του λιμανιού της Ναυπάκτου. Η γυναίκα βρισκόταν δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της και εκείνη τη στιγμή τοποθετούσε ένα μικρό παιδί στο όχημα.

Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και κατευθύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το σημείο.

Η μητέρα αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και αντέδρασε αστραπιαία. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξε το παιδί στην αγκαλιά της και απομακρύνθηκε από το σημείο, βρίσκοντας καταφύγιο στην είσοδο παρακείμενου καταστήματος.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το ανεξέλεγκτο όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Από το τροχαίο δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άμεση αντίδραση της γυναίκας, που κυριολεκτικά έκανε «βουτιά» μαζί με το παιδί της.

 

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