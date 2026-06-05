Πανελλαδικές 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, καθώς εξετάστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. ετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αναμενόμενα θέματα στα Λατινικά

Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ήταν τα σημερινά θέματα των Λατινικών, καθώς κινήθηκαν στο αναμενόμενο πλαίσιο που έχει τεθεί και σε προηγούμενες χρονιές. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η φιλόλογος, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Βιβή Χονδρογιάννη, όσοι είχαν προετοιμαστεί καλά μέσα στη χρονιά θα μπορέσουν να αγγίξουν το «100».

«Τα θέματα ήταν αναμενόμενα και είχαν ύφος παρόμοιο με το σχολικό βιβλίο. Δεν υπήρξε κάποια έκπληξη ή πρωτοτυπία», σημείωσε η κ. Χονδρογιάννη και πρόσθεσε: «Η εισαγωγή ήταν κλειστού τύπου και θα βοηθήσει τους υποψήφιους, η γραμματική δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αρκετά απαιτητικές ήταν οι μετατροπές που ζητήθηκαν, ενώ στο τελευταίο θέμα ήταν πολύ συγκεκριμένα τα ζητούμενα, ώστε να μη μπερδευτούν τα παιδιά».

Διαβαθμισμένης δυσκολίας τα θέματα της Χημείας

Με τα δύο θέματα Α και Β να χαρακτηρίζονται βατά και τα θέματα Γ και Δ πιο απαιτητικά, η σημερινή εξέταση της Χημείας χαρακτηρίστηκε από θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας.

«Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, τα θέματα είχαν μία στρωτή διαβάθμιση δυσκολίας και αρκετά σωστή κατανομή ύλης», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η χημικός, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων, Κατερίνα Διατσέντου. «Τα δύο πρώτα θέματα ήταν πολύ βατά. Το τρίτο και το τέταρτο ήταν πιο απαιτητικά, όπως πάντα, αλλά και σε σχέση με τα προηγούμενα 2-3 χρόνια, ήταν αρκετά απαιτητικά», εκτίμησε. Ιδιαίτερα για τα θέματα Γ και Δ, η κ. Διατσέντου επεσήμανε ότι ήταν «λιγότερο τυποποιημένα» και ότι χρειαζόταν «πιο δημιουργική αιτιολόγηση και σκέψη από ό,τι συνήθως», ενώ παράλληλα κάλυπταν όλο το εύρος της ύλης.

Μέτριας δυσκολίας τα θέματα στην Πληροφορική

Χωρίς μεγάλες παγίδες και πολύ κοντά στο ύφος της περυσινής εξέτασης ήταν τα θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής.

«Γενικά η θεωρία -το θέμα Β- ήταν εύκολο, θα μπορούσε ένας μαθητής που είχε διαβάσει να το γράψει, ενώ συνήθως εκεί κρύβονται παγίδες», σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Χρήστος Κοντομήτρος.

Για τα θέματα Γ και Δ είπε ότι έμοιαζαν πάρα πολύ με τα περυσινά. «Η δομή στις απαντήσεις ήταν πολύ κοντά στα περυσινά. Αν κάποιος κατά την προετοιμασία του είχε λύσει τα περυσινά θέματα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά στα φετινά θέματα», εκτίμησε.

Συνέχεια για τα ΕΠΑΛ αύριο

Αύριο, Σάββατο 6 Ιουνίου, θα συνεχίσουν τις εξετάσεις τους σε μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.