Τι λένε τα ζώδια σήμερα (6/6)

Κριός

Η Σελήνη εξακολουθεί και σήμερα να κινείται στον Υδροχόο στον 11ο οίκο σου, χωρίς όψεις όμως σήμερα με αποτέλεσμα η προτεραιότητά σου και χωρίς αντιπερισπασμούς, να είναι η υλοποίηση των σχεδίων σου για το μέλλον αλλά και η κοινωνική σου δικτύωση. Η ημέρα σου δίνει την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα στόχους που μέχρι τώρα βρίσκονταν μόνο στη σκέψη σου. Φιλικά πρόσωπα ή άνθρωποι με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και να σου δώσουν χρήσιμες ιδέες.

Ταύρος

Η Σελήνη κινείται στον Υδροχόο και στον 10ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή σου σε επαγγελματικά ζητήματα και φιλοδοξίες. Σήμερα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς με τις υποχρεώσεις σου χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές. Οι προσπάθειες που έχεις καταβάλει το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν να γίνονται πιο ορατές. Μπορεί να θελήσεις να οργανώσεις καλύτερα τους στόχους σου ή να βάλεις νέες προτεραιότητες. Η εικόνα που προβάλλεις προς τα έξω αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Καλό είναι να δείξεις συνέπεια στις κινήσεις σου.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στον Υδροχόο και στον 9ο οίκο σου, σε ωθεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Η καθημερινότητα μοιάζει λιγότερο περιοριστική και περισσότερο ενδιαφέρουσα. Η σκέψη σου ταξιδεύει σε γνώσεις ή προοπτικές που μπορούν να σε εξελίξουν. Είναι ιδανική στιγμή για μελέτη, επαφές με ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα ή για την οργάνωση ενός ταξιδιού. Οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα μπορούν να σε εμπνεύσουν. Η αισιοδοξία σου ενισχύεται και βλέπεις πιο θετικά τις εξελίξεις.

Καρκίνος

Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Υδροχόο και στον 8ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου σε βαθύτερα συναισθηματικά και οικονομικά ζητήματα. Σήμερα έχεις την ευκαιρία να δεις πιο καθαρά καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα σε προβλημάτιζαν. Η διάθεσή σου γίνεται πιο εσωστρεφής και αναζητάς ουσία στις σχέσεις και στις συζητήσεις σου. Είναι καλή στιγμή για να τακτοποιήσεις οικονομικές εκκρεμότητες ή να οργανώσεις καλύτερα οικονομικά θέματα. Οσο ακούς το ένστικτό σου, τόσο πιο ασφαλείς επιλογές θα κάνεις.

Λέων

Η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον Υδροχόο και στον 7ο οίκο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Θα δώσεις μεγαλύτερη προσοχή στους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί σου και επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες των άλλων αλλά και τις δικές σου. Είναι μια καλή στιγμή για να βρεις ισορροπίες και να αποφύγεις περιττές εντάσεις. Οι συνεργασίες μπορούν να προχωρήσουν πιο ομαλά όταν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση.

Παρθένος

Η Σελήνη στον Υδροχόο και στον 6ο οίκο σου στρέφει το ενδιαφέρον σου στις υποχρεώσεις, την εργασία και την οργάνωση της καθημερινότητάς σου. Σήμερα μπορείς να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να βάλεις σε τάξη ζητήματα που είχαν μείνει πίσω. Η συγκέντρωσή σου είναι αρκετά καλή και σε βοηθά να λειτουργήσεις αποτελεσματικά. Είναι μια ημέρα που ευνοεί τον προγραμματισμό και τις πρακτικές αποφάσεις. Παράλληλα, μπορεί να συνειδητοποιήσεις ποιες συνήθειες χρειάζονται αλλαγή για να νιώσεις καλύτερα.

Ζυγός

Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Υδροχόο και στον 5ο οίκο σου, χαρίζοντάς σου περισσότερη διάθεση για δημιουργία, χαρά και έκφραση. Η καθημερινότητα γίνεται πιο ευχάριστη και νιώθεις την ανάγκη να ασχοληθείς με όσα σε εμπνέουν. Η επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να σε γεμίσει αισιοδοξία και ρομαντισμό. Αν υπάρχει κάποιο δημιουργικό σχέδιο που θέλεις να αναπτύξεις, η ημέρα προσφέρεται για να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Στα αισθηματικά σου, η διάθεση γίνεται πιο ζεστή και εκδηλωτική.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον Υδροχόο και στον 4ο οίκο σου στρέφει την προσοχή σου σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Η ανάγκη να νιώσεις συναισθηματική σταθερότητα γίνεται πιο έντονη. Σήμερα μπορείς να αφιερώσεις χρόνο σε πρόσωπα που αγαπάς ή να ασχοληθείς με τον χώρο σου. Είναι μια καλή στιγμή για να δημιουργήσεις ένα πιο ήρεμο και αρμονικό περιβάλλον γύρω σου. Παράλληλα, σκέψεις που σχετίζονται με το παρελθόν μπορεί να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα το παρόν.

Τοξότης

Η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον Υδροχόο και στον 3ο οίκο σου, ενισχύοντας την επικοινωνία και την ανάγκη για επαφή με τους/ις άλλους/ες. Η ημέρα θα είναι γεμάτη από συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Εχεις την ικανότητα να εκφράσεις με σαφήνεια όσα σκέφτεσαι και να κερδίσεις την προσοχή των γύρω σου. Μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες ή νέες γνωριμίες που θα σε ωφελήσουν. Είναι κατάλληλη στιγμή για να διευθετήσεις πρακτικές υποθέσεις και εκκρεμότητες. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη.

Αιγόκερως

Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Υδροχόο και στον 2ο οίκο σου, φέρνοντας στο επίκεντρο ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και προσωπικών αξιών. Η Σελήνη σε αυτή τη θέση σε βοηθά να εξετάσεις πιο ψύχραιμα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σου. Μπορεί να ασχοληθείς με όσα σε καλύπτουν οικονομικά και συναισθηματικά, ή με τρόπους που θα σου προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα στο μέλλον. Παράλληλα, αναζητάς περισσότερη ασφάλεια τόσο σε υλικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Υδροχόος

Η Σελήνη εξακολουθεί να κινείται στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις προσωπικές σου ανάγκες. Η διάθεσή σου είναι πιο ανεξάρτητη και θέλεις να κινηθείς σύμφωνα με τους δικούς σου ρυθμούς. Σήμερα μπορείς να δεις πιο καθαρά τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις να πετύχεις το επόμενο διάστημα. Οι άλλοι/ες παρατηρούν πιο εύκολα την παρουσία και τις κινήσεις σου, γι’ αυτό και οι πρωτοβουλίες που θα πάρεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Είναι μια καλή στιγμή για να ασχοληθείς με τον εαυτό σου.

Ιχθύες

Η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στον Υδροχόο και στον 12ο οίκο σου, δημιουργώντας μια πιο ήσυχη και εσωστρεφή διάθεση. Σήμερα ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τη φασαρία της καθημερινότητας και να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Είναι μια ιδανική ημέρα για ξεκούραση, περισυλλογή και επαναφόρτιση δυνάμεων. Η διαίσθησή σου λειτουργεί έντονα και μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα. Θέματα που παρέμεναν ασαφή αρχίζουν σταδιακά να ξεκαθαρίζουν μέσα σου.