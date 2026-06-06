Θεσσαλονίκη: Νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο

Μία 24χρονη γυναίκα παρασύρθηκε σήμερα, στις 06:25 τα ξημερώματα, από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν -σύμφωνα με τις πληροφορίες- επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο - Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση «Έκκλησία» η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση.

Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε απο τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

«Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., επ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ