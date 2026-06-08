Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή της Περαχώρας Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με πυκνή βλάστηση και πευκοδάσος, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για μέτωπο που κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.

Όπως ενημέρωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., μία ομάδα Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για την οριοθέτηση της φωτιάς.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112 και εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής της Περαχώρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Στο μήνυμα καλούνται οι πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης, ωστόσο η εγγύτητα της πυρκαγιάς σε οικισμούς και η ιδιαίτερα πυκνή πευκόφυτη βλάστηση διατηρούν σε αυξημένο συναγερμό τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Την ίδια ώρα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες ενημερώσεις για την πορεία του πύρινου μετώπου.

Πηγή: ertnews.gr