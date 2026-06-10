Διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου: Ποια στοιχεία έβαλαν στο «κάδρο» τον 65χρονο σύντροφο του θύματος (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το διπλό φονικό μητέρας και γιου που σημειώθηκε στον Λόγγο Αιγίου, με τις Αρχές να βρίσκονται κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης και να έχουν θέσει από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε μέσα στη μονοκατοικία όπου το ζευγάρι ζούσε τα τελευταία 15 χρόνια, χωρίς –σύμφωνα με μαρτυρίες– να έχουν δώσει ποτέ δικαιώματα ή ενδείξεις εντάσεων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 65χρονος ήταν εκείνος που ειδοποίησε γείτονα, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα σε λίμνη αίματος. Στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στις καταθέσεις του, ενώ παράλληλα προέκυψαν στοιχεία που τον καθιστούν βασικό ύποπτο.

Τα ευρήματα που τον «δείχνουν»

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται:

Αμυχές στα χέρια του, που παραπέμπουν σε πάλη

Ρούχα με κηλίδες αίματος

Απουσία ιχνών διάρρηξης στο σπίτι

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν το σενάριο ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη εντός της οικίας.

Παράλληλα, το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για την ταυτότητα του δράστη.

Πώς έγινε το έγκλημα

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι ο 26χρονος ήταν ο αρχικός στόχος. Φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής με αεροβόλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος. Ενώ η μητέρα του δέχθηκε και εκείνη πολλαπλά χτυπήματα που αποδείχθηκαν θανατηφόρα, όμως προσπάθησε να τον προστατεύσει, αφού έφερε αμυντικά τραύματα, ένδειξη δηλαδή πάλης.

Το μαχαίρι εντοπίστηκε κρυμμένο σε γλάστρα έξω από το σπίτι, ενώ βρέθηκε και το αεροβόλο όπλο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται απομονωμένη και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει την έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 26χρονος, που σπούδαζε στη Γερμανία και ασχολούνταν με τη μουσική, είχε επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες για να επισκεφθεί τη μητέρα του, η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας φέρεται να είχε αναλάβει ουσιαστικά τον ρόλο πατέρα, καθώς τον μεγάλωσε από την ηλικία των τριών ετών.

Ο 65χρονος έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών και, σύμφωνα με μαρτυρίες, εθεάθη με χειροπέδες, ενώ αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αιγίου επικαλούμενος αδιαθεσία.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές πηγές να εκτιμούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι το κίνητρο του εγκλήματος.

Πηγή: ertnews.gr