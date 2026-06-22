Στοιχεία σοκ για τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα – Αυξήθηκαν 36,1% σε 10 χρόνια

Τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, των γυναικοκτονιών και της κακοποίησης ανηλίκων στη χώρα μας κρούει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, παρουσιάζοντας στοιχεία που, όπως τονίζει, προκαλούν έντονο προβληματισμό και αναδεικνύουν σοβαρές ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της κοινωνικής προστασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, την τριετία 2023-2025 καταγράφηκαν 49 γυναικοκτονίες από συζύγους ή άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, έναντι 36 την αντίστοιχη τριετία 2013-2015. Πρόκειται για αύξηση κατά 13 περιστατικά μέσα σε μία δεκαετία, ή 36,1%, γεγονός που, όπως επισημαίνει, καταδεικνύει μια ανησυχητική ανοδική τάση. Μάλιστα, μόνο το 2025 σημειώθηκαν 19 γυναικοκτονίες.

«Ως χώρα πάσχουμε στην πρόληψη και όχι στην εξιχνίαση των εγκλημάτων, καθώς οι διωκτικές αρχές αργά ή γρήγορα καταφέρνουν να κάνουν τη δουλειά τους», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, υπογραμμίζοντας ότι οι δηλώσεις συμπαράστασης προς τα θύματα δεν αρκούν και ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ζητά την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου κοινωνικής προστασίας για τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση πριν τα περιστατικά βίας οδηγηθούν σε τραγικές καταλήξεις.

Μεγάλο πρόβλημα και τα παραμελημένα παιδιά

Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτηρίζει και την κατάσταση με τα κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά.

Όπως αναφέρει, σήμερα φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή περίπου 70 παιδιά στα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και το Νοσοκομείο Παίδων «Π.&Α. Κυριακού».

Κατά τον κ. Γιαννάκο, ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά μεγάλος και αντανακλά τόσο την αυξητική τάση των περιστατικών παιδικής κακοποίησης όσο και την έλλειψη επαρκών προνοιακών δομών για τη φιλοξενία και υποστήριξη των ανηλίκων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η παραμονή των παιδιών αυτών στα νοσοκομεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στις δύο βασικές παιδιατρικές μονάδες της χώρας, οι οποίες δέχονται καθημερινά περιστατικά από όλη την Ελλάδα για χειρουργικές επεμβάσεις και εξειδικευμένες θεραπείες.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος καλεί την Πολιτεία να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της πρόληψης, την ανάπτυξη κατάλληλων κοινωνικών και προνοιακών δομών και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας για γυναίκες και παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Πηγή: news247.gr