Δυτική Αττική: Πάνω από 480.000 στρέμματα έγιναν στάχτη τα τελευταία 9 χρόνια

Εξι μεγάλες πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 480.000 στρέμματα από το 2018 έως και το 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Σύμφωνα με το Meteo, η αναθεώρηση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Πόρτο Γερμενό στις 31 Ιουλίου 2026.

Πάνω από 100.000 στρέμματα κάηκαν έως το απόγευμα της Κυριακής

Σε δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης αποτυπώνονται οι καμένες εκτάσεις και οι ενεργές εστίες των καταστροφικών πυρκαγιών στη Βοιωτία και στη Δυτική Αττική το απόγευμα της Κυριακής, 2 Αυγούστου 2026. Μέχρι και την ημέρα λήψης της εικόνας, οι εκτιμήσεις των καμένων εκτάσεων ξεπερνούν τις 100.000 στρέμματα στην περιοχή.

Η δορυφορική εικόνα αποτελεί προϊόν του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.

Πηγή: www.kathimerini.gr