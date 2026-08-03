Σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων: Στο “μικροσκόπιο” τα πρωτόκολλα ασφαλείας (βίντεο)

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους.

Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην ελληνική αστυνομία. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα.

Τι θα ερευνήσουν οι Αρχές

Στο επίκεντρο των ερευνών θα βρεθούν τα τελευταία κρίσιμα λεπτά με την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού και των επικοινωνιών, ενώ “φως” αναμένεται να ρίξουν οι μαρτυρίες και οι καταθέσεις, με πρώτες αυτές του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου που επέζησε μετά την βαριά προσγείωση.

Τι προβλέπουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Αναμένεται, μάλιστα, να συγκροτηθεί ειδική επιτροπή που θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τις συγκεκριμένες πτήσεις, τα οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

προκαθορισμένο κύκλο πτήσης

έλεγχο θέσης εναέριων μέσων

συνεχή επικοινωνία

οπτική επαφή μεταξύ των ελικοπτέρων όταν επιχειρούν σε πολύ κοντινές αποστάσεις

Ο ρόλος του εναέριου συντονιστή

Ακόμα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας όπως μετέδωσε ο Alpha, σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης με συμβολή εναέριων μέσων την ευθύνη των ιπτάμενων μέσων έχει ο εναέριος συντονιστής ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με τον συντονιστή εδάφους ώστε να κατευθύνουν σωστά τα μέσα στα πύρινα μέτωπα.

Το σημείο που σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα παραμένει αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς δεν πρέπει να αλοιωθεί προκειμένου οι αρχές να συλλέξουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Σύμφωνα με τον Alpha, φέρεται να συγκροτείται συγκεκριμένη ομάδα εντός της αστυνομίας για να ερευνηθεί το περιστατικό και θα κληθούν σε καταθέσεις τόσο οι διασωθέντες όσο και άλλα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: news247.gr