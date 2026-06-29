Σύλληψη 28χρονου για ανθρωποκτονία 25χρονου στα Εξάρχεια

Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησε σήμερα το πρωί η αστυνομία καθώ ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας 25χρονου ομοεθνούς του, το βράδυ της 13ης Ιουνίου 2026 στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος εντοπίστηκε από έρευνα των αρχών και συνελήφθη με ένταλμα για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς το περιστατικό συνέβη σε μια περιοχή με αυξημένη δραστηριότητα και συχνές επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής αξιοποίησαν στοιχεία, μαρτυρίες και υλικό από κάμερες, καταλήγοντας στην ταυτοποίηση του δράστη. Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της 13ης Ιουνίου, ο 25χρονος βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε δρόμο των Εξαρχείων και υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του. Η αστυνομία είχε από την πρώτη στιγμή ενδείξεις ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση μεταξύ ομοεθνών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με τη σύλληψη του 28χρονου.

Πηγή: ertnews.gr