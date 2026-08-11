Μεγαλύτερη συμμετοχή στο φετινό Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

Με τη συμμετοχή 40 χορωδιών από όλο τον κόσμο, 12 περισσότερων από το προηγούμενο και όσων μετείχαν στο πρώτο φεστιβάλ το 2015 που ήταν και οι περισσότερες, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός και το Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας, από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Αυτό επισήμανε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, χθες στη Δημοτική Επιτροπή, όπου εγκρίθηκε η εξειδίκευση πιστώσεων για ποσό ύψους έως 42.056,50 ευρώ, για μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή και λοιπές υπηρεσίες – προμήθειες, στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών

Σύμφωνα με την εισήγηση, “πρόκειται για μια εκδήλωση, που περιλαμβάνει διαγωνισμούς με διεθνείς προδιαγραφές με βάση αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης και στοιχεία Φεστιβάλ και διοργανώνεται από το, Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση «Φάρις» και τον διεθνή πολιτιστικό οργανισμό Interkultur, σε συνέχεια της εξαιρετικής επιτυχίας που είχαν οι διαγωνισμοί του 2015, 2017, 2019, 2022 και 2024. Σύμφωνα με τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του οργανισμού Interkultur, σε συνέχεια της με αριθμό 494/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί στην κάλυψη του κόστους για μετακινήσεις χορωδιών εντός της πόλης από τους χώρους διαμονής στους χώρους των εκδηλώσεων και διαμονή – διατροφή οργανωτικής επιτροπής, κριτών και επίσημων καλεσμένων. Παράλληλα, θα απαιτηθούν και κάποιες άλλες υπηρεσίες και προμήθειες, οι οποίες θα συμπληρώσουν την αρτιότητα πραγματοποίησης της εκδήλωσης”.

Την εξειδίκευση των πιστώσεων καταψήφισε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης, θεωρώντας πολλά τα χρήματα.

Γ.Σ.