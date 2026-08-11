Καλαμάτα: 349.898 ευρώ για ψηφιακή παρουσίαση Δημοτικής Πινακοθήκης

Στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» εντάχθηκε η πράξη «Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Καλαμάτας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 349.898 ευρώ, μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Καλαμάτας και το έργο αφορά τη Δημοτική Πινακοθήκη «Α. Τάσσος», η οποία στεγάζεται από το 2002 σε ανακαινισμένο νεοκλασικό κτήριο στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας.

Στόχος του έργου είναι η παρουσίαση των συλλογών της Πινακοθήκης στο διαδίκτυο και η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, ώστε τα έργα της να είναι προσβάσιμα σε ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται η φωτογράφιση, τεκμηρίωση και επεξεργασία 364 έργων τέχνης και 122 χαρτών, καθώς και η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος τεκμηρίωσης και διαδικτυακού κόμβου.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη τρισδιάστατης (3D) εικονικής έκθεσης και εικονικής περιήγησης, η δημιουργία ψηφιακού ξεναγού και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και η παραγωγή ντοκιμαντέρ για την ιστορία της έκθεσης.

Με αφορμή την ένταξη της πράξης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η πολιτιστική κληρονομιά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν μπορεί να ταξιδεύει, να επικοινωνεί και να συναντά νέους ανθρώπους. Με την ψηφιακή αναβάθμιση της Δημοτικής Πινακοθήκης Καλαμάτας αξιοποιούμε σύγχρονα εργαλεία για να αναδείξουμε έναν σημαντικό πολιτιστικό πλούτο και να τον κάνουμε περισσότερο ορατό και περισσότερο προσβάσιμο, τόσο στους πολίτες και τους επισκέπτες όσο και σε ένα διεθνές κοινό. Επενδύουμε σε έργα που συνδέουν τον πολιτισμό με την τεχνολογία και δημιουργούν ένα σύγχρονο αποτύπωμα για την Πελοπόννησο».