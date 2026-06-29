Παλαιό Φάληρο: 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών (βίντεο)

Το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό αλιείας για τον περιορισμό του λαγοκέφαλου κατέκτησε ένας 15χρονος μαθητής από το Παλαιό Φάληρο.

Ο νεαρός Γιάννης, που ασχολείται με το ψάρεμα από τα 9 του χρόνια, ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στη μάχη κατά του τοξικού ξενικού είδους, κερδίζοντας τις εντυπώσεις αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό για το χόμπι του.

Ο λόγος για τον 15χρονο Γιάννη Τσουκτουρίδη, μαθητή του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία του διαγωνισμού, στο πλαίσιο μιας μεγάλης 10ήμερης περιβαλλοντικής και αλιευτικής δράσης που ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα.

Ο νεαρός ερασιτέχνης ψαράς απέσπασε το χρυσό βραβείο και ένα επαγγελματικό καλάμι ψαρέματος, καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει τις πιο εντυπωσιακές “ψαριές” λαγοκέφαλου – ενός χωροκατακτητικού είδους που τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους “πονοκεφάλους” για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα των ελληνικών θαλασσών.

Όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα μιλώντας εκπομπή “Action Τώρα”, η ενασχόλησή του με την αλιεία του λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

«Δύο χρόνια πριν έπιασα τον πρώτο λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην τελευταία του εξόρμηση κατάφερε να αλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλους στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας.

«Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», είπε, ενώ θέλησε να διευκρινίσει και ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί ανησυχία: «Μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή».

Από την πλευρά του ο εμπνευστής της δράσης -ο ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο- Μιχάλης Καρποδίνης, δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι η πρωτοβουλία αναμένεται να συνεχιστεί.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», σημείωσε.

Πηγή: news247.gr