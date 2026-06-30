Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα - Αναφορές για 4 εγκλωβισμένους

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λόγω κατάρρευσης τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επί της οδού Αλκμήνης 22. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ΠΣ, η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο σημείο - Σε ετοιμότητα τρία νοσοκομεία

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο όπου κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία στην περιοχή των Πετραλώνων. Ειδικότερα, στο σημείο βρίσκονται τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης.

Επίσης, σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.

ΦΩΤΟ: Πυροσβεστική