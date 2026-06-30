Βελτιώθηκε η υγεία της Μάρως Κοντού

Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού, όπου οι γιατροί παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της υγείας της.

Η γνωστή ηθοποιός βρίσκεται στην καρδιολογική κλινική, με την κατάστασή της να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος..

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Μάρω Κοντού δεν ζήτησε σε κανένα σημείο προνομιακή μεταχείριση, σημειώνοντας πως παρέμεινε σε τετράκλινο θάλαμο και είχε πολύ καλή επικοινωνία με τους υπόλοιπους ασθενείς.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, η ηθοποιός «ήταν η χαρά του θαλάμου», καθώς διατηρούσε θετική διάθεση και μοιραζόταν ιστορίες από τη ζωή και την πορεία της στο θέατρο, συμβάλλοντας σε ένα ευχάριστο κλίμα για τους νοσηλευόμενους.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία με δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος.

Παράλληλα, η ίδια η Μάρω Κοντού είχε μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες στο Mega, προχωρώντας σε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, καθώς είχαν κυκλοφορήσει ανακριβείς πληροφορίες. Όπως εξήγησε, είχε γλιστρήσει και πέσει, με αποτέλεσμα να τραυματίσει το πόδι της, ενώ υπέστη κάκωση στο αριστερό ισχίο και κάταγμα πλευρού στο ύψος του πνεύμονα. Μετά τον τραυματισμό της κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της στο «Αττικόν».

Πηγή: news247.gr