Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν εκτός κτιρίου οι 4 ένοικοι (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έπειτα από την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Εκτός κτιρίου εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και οι τέσσερις διαμένοντες στην πολυκατοικία που κατέρρευσε, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι συγκεκριμένοι τέσσερις κάτοικοι της πολυκατοικίας είχαν βγει από το κτίριο. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται πάντως, με εντατικό ρυθμό για την περίπτωση που υπάρχει εγκλωβισμένος και δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Στο σημείο βρίσκεται επίσης ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο όπου κατέρρευσε τετραώροφη πολυκατοικία στην περιοχή των Πετραλώνων. Ειδικότερα, στο σημείο βρίσκονται τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Επίσης, σε ετοιμότητα βρίσκονται τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ