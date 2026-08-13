Τι λένε τα ζώδια σήμερα (13/8)

Κριός

Ο Ερμής από τον 5ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 7ο οίκο σου και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα στις προσωπικές σχέσεις. Η επικοινωνία με τον/ην σύντροφό σου γίνεται πιο τρυφερή, ενώ μια όμορφη συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει τις ισορροπίες και να σας φέρει πιο κοντά. Επίσης αν είσαι ελεύθερος/η, μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μια έξοδο ή μια κοινωνική συνάντηση. Παράλληλα, η ημέρα είναι θετική για δημιουργικές δραστηριότητες και ευχάριστες συναντήσεις.

Ταύρος

Το εξάγωνο του Ερμή από τον 4ο οίκο σου με την Αφροδίτη στον 6ο οίκο σου, σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Συζητήσεις με πρόσωπα της οικογένειας οδηγούν σε λύσεις, ενώ μπορείς να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σπίτι ή την εργασία σου. Επίσης το κλίμα στον επαγγελματικό χώρο γίνεται πιο ευχάριστο και η καλή επικοινωνία με συναδέλφους διευκολύνει τη συνεργασία σας. Επίσης είναι μια κατάλληλη ημέρα για να συνδυάσεις τις υποχρεώσεις με μικρές απολαύσεις.

Δίδυμοι

Ο κυβερνήτης σου Ερμής από τον 3ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 5ο οίκο σου και σου χαρίζει ευχέρεια λόγου και κοινωνικότητα. Οι συζητήσεις αποκτούν πιο ανάλαφρο και ευχάριστο χαρακτήρα, ενώ ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να σε ενθουσιάσει. Αν είσαι ελεύθερος/η, μια νέα γνωριμία είναι πιθανό να προκύψει μέσα από το κοντινό σου περιβάλλον, μια μετακίνηση ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, θα έχεις την ευκαιρία να περάσεις όμορφες στιγμές με το ταίρι σου.

Καρκίνος

Η επικοινωνία για οικονομικά και οικογενειακά ζητήματα γίνεται πιο εύκολη, καθώς ο Ερμής από τον 2ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 4ο οίκο σου. Μπορείς να καταλήξεις σύντομα σε μια συμφωνία, να ρυθμίσεις μια εκκρεμότητα ή να πραγματοποιήσεις μια αγορά που αφορά το σπίτι και θα βελτιώσει την καθημερινότητά σου. Ωστόσο οι σχέσεις με τα αγαπημένα σου πρόσωπα γίνονται πιο ζεστές και μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αποκαταστήσει την ηρεμία στο οικογενειακό σου περιβάλλον.

Λέων

Με τον Ερμή στον 1ο οίκο σου να σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 3ο οίκο σου, εκφράζεις τις σκέψεις και τις επιθυμίες σου με γοητευτικό και πειστικό τρόπο. Η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σου σημείο και σε βοηθά να κερδίσεις θετικές εντυπώσεις, να προωθήσεις τις ιδέες σου και να πετύχεις μια συμφωνία. Ευχάριστα μηνύματα, συναντήσεις και σύντομες μετακινήσεις ανανεώνουν τη διάθεσή σου. Παράλληλα, οι επαγγελματικές επαφές, ευνοούνται, καθώς μπορείς να πείσεις για την αξία των προτάσεών σου.

Παρθένος

Ο Ερμής από τον 12ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 2ο οίκο σου και σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα όσα αισθάνεσαι, αλλά και να διαχειριστείς με διακριτικότητα μια οικονομική ή προσωπική υπόθεση. Μια πληροφορία που έρχεται παρασκηνιακά μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη και να σε οδηγήσει σε μια συμφέρουσα απόφαση. Παράλληλα, είναι πιθανό να προκύψει ένα μικρό οικονομικό όφελος ή να αναγνωριστεί η αξία της δουλειάς σου. Μερικές φορές, όσα λέγονται ήρεμα έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στον 1ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Ερμή στον 11ο οίκο σου και ενισχύει τη γοητεία, την κοινωνικότητα και την ανάγκη σου να βρεθείς κοντά σε ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα. Φίλοι/ες και γνωστοί/ές στηρίζουν τις επιθυμίες σου, ενώ μέσα από μια ομαδική δραστηριότητα μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Αν είσαι ελεύθερος/η, μια φιλική σχέση είναι πιθανό να αποκτήσει πιο προσωπικό χαρακτήρα ή να γνωρίσεις κάποιο πρόσωπο μέσω της παρέας σου.

Σκορπιός

Ο Ερμής από τον 10ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 12ο οίκο σου και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να προωθήσεις διακριτικά ένα επαγγελματικό σχέδιο. Μια συζήτηση που γίνεται μακριά από τα φώτα μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική συμφωνία. Οι ιδέες και ο διπλωματικός τρόπος με τον οποίο τις παρουσιάζεις ενισχύουν την εικόνα σου και σε βοηθούν να ξεπεράσεις εμπόδια. Μπορείς να ακούσεις την διαίσθησή σου, αλλά απόφυγε καταστάσεις που μπορεί να σε εκθέσουν αργότερα.

Τοξότης

Ο Ερμής από τον 9ο οίκο σου σε εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 11ο οίκο σου, διευρύνει τον κύκλο των γνωριμιών και των ενδιαφερόντων σου. Η επικοινωνία με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ιδέες μαζί σου σε εμπνέει και σε βοηθά να δεις ένα μελλοντικό σχέδιο με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μια πρόταση που αφορά ταξίδι, σπουδές, συνεργασία ή δραστηριότητα στο διαδίκτυο μπορεί να σε ενθουσιάσει. Αν είσαι ελεύθερος/η, δεν αποκλείεται να γνωρίσεις ένα ενδιαφέρον πρόσωπο μέσα από μια παρέα. Οι κοινωνικές επαφές ευνοούνται.

Αιγόκερως

Με τον Ερμή στον 8ο οίκο σου να σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 10ο οίκο σου, έχεις τη δυνατότητα να χειριστείς αποτελεσματικά μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση. Μια συζήτηση με προϊστάμενο ή πρόσωπο κύρους μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία και να βελτιώσει τη θέση σου. Ευνοούνται οι διαπραγματεύσεις που αφορούν αμοιβές, κοινά οικονομικά, οφειλές, δάνεια ή χρήματα που περιμένεις από τρίτους. Η διπλωματία και η διορατικότητά σου σε βοηθούν να κατανοήσεις τις προθέσεις των άλλων.

Υδροχόος

Ο Ερμής από τον 7ο οίκο σου σχηματίζει εξάγωνο με την Αφροδίτη στον 9ο οίκο σου και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για σημαντικές συζητήσεις, συμφωνίες και νέες συνεργασίες. Η επικοινωνία με το ταίρι σου γίνεται πιο ευχάριστη και μπορείτε να βρείτε κοινές λύσεις σε ζητήματα που σας είχαν προβληματίσει. Ενα ταξίδι ή ένα σχέδιο για το μέλλον μπορεί να ανανεώσει τη σχέση σας. Ευνοούνται οι νομικές υποθέσεις, οι σπουδές, οι επαγγελματικές διαπραγματεύσεις και οι συνεργασίες με άτομα που βρίσκονται μακριά.

Ιχθύες

Η αρμονική όψη του Ερμή από τον 6ο οίκο σου με την Αφροδίτη στον 8ο οίκο σου σε βοηθά να ρυθμίσεις αποτελεσματικά οικονομικές εκκρεμότητες. Μια συζήτηση στον χώρο της εργασίας θα οδηγήσει σε καλύτερους όρους, οικονομικό όφελος ή μια συμφωνία που θα σε απαλλάξει από άγχος. Ευνοούνται οι διευθετήσεις που αφορούν οφειλές, κοινά έξοδα ή χρήματα που διαχειρίζεσαι μαζί με άλλους. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους γίνονται αρμονικές και η συνεργασία μαζί τους διευκολύνει την εργασία σου.