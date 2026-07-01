Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα (βίντεο)

Ο εισαγγελέας διέταξε περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται πως η παρατηρητικότητα μιας ηλικιωμένης ενοίκου και η έγκαιρη κινητοποίηση μιας ιδιώτη μηχανικού μετά από έκκληση της κόρης της ηλικιωμένης απέτρεψαν την τραγωδία στα Πετράλωνα, όπου τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής στο διπλανό οικόπεδο. Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αποδίδεται στην έγκαιρη εκκένωση του κτηρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται στις εργασίες εκσκαφής για τα θεμέλια της υπό ανέγερση πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εργασίες ενδέχεται να προκάλεσαν μετακίνηση του εδάφους και απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτηρίου, το οποίο κατέρρευσε σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα».

Πηγή: ertnews.gr