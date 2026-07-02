ΤΕΧΑΝ: Οι μαθητές κατακτούν τον τίτλο «MVP της ανακύκλωσης» επιστρέφοντας 87.427.216 εκατομμύρια τεμάχια υλικών στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» που διοργάνωσε η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε. και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως MVP (Most Valuable Protector) της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Η σπουδαία αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στα Προγράμματα “Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” της εταιρείας και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης με ενεργή συμμετοχή των μαθητών και των οικογενειών τους.

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής αποτυπώνουν έμπρακτα την δύναμη της νέας γενιάς:

-87.427.216 τεμάχια υλικών επιστράφηκαν στα υπερσύγχρονα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ.

-2.622.816,48 € αποδόθηκαν ως ανταποδοτικό αντίτιμο στους συμμετέχοντες.

-8.000+ μαθητές συμμετείχαν ενεργά,

-από 528 σχολικά τμήματα Γυμνασίων και Λυκείων σε 95 Δήμους όλης της χώρας.

• Τα MVP σχολικά τμήματα της ανακύκλωσης ανά τάξη είναι:

• Α΄ Γυμνασίου: 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Α1 που ανακύκλωσε 2.380.012 τεμάχια υλικών.

• Β΄ Γυμνασίου: 8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Β2 που ανακύκλωσε 1.762.287 τεμάχια υλικών.

• Γ΄ Γυμνασίου: Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, Τμήμα Γ2 που ανακύκλωσε 2.114.120 τεμάχια υλικών.

• Α΄ Λυκείου: 1ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, Τμήμα Α4 που ανακύκλωσε 2.810.534 τεμάχια υλικών.

• Β’ Λυκείου: 1ο Γενικό Λύκειο Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης,

Τμήμα Β2 που ανακύκλωσε 2.172.496 τεμάχια υλικών.

• Γ΄ Λυκείου: Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος, Τμήμα Γ1 που ανακύκλωσε 2.505.974 τεμάχια υλικών

Τα MVP σχολικά τμήματα του «1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», κερδίζουν:

• Έξι (6) ταξίδια πέντε (5) ημερών στις ΗΠΑ για όλους τους μαθητές & τους συνοδούς καθηγητές των πρωτευσάντων σχολικών τμημάτων ανά Τάξη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να δουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε έναν αγώνα NBA.

Το Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης τελούσε υπό την αιγίδα :

• του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού &

• του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Με αφορμή την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος, ο Πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ, κ. Απόστολος Μούργος δήλωσε:

«Η επιτυχία του “1ου Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” αποδεικνύει ότι όταν δίνουμε στα παιδιά τα σωστά κίνητρα, μπορούν να γίνουν οι πιο δυνατοί πρεσβευτές της περιβαλλοντικής αλλαγής & της βιωσιμότητας.

Η ανακήρυξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως MVP (Most Valuable Protector) της Ανακύκλωσης στην Ελλάδα αποτέλεσε την αφετηρία μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης στη χώρα μας. Ο Γιάννης, μέσα από την αθλητική του διαδρομή, τις αξίες του και την διεθνή του ακτινοβολία, συμβολίζει τη δύναμη της προσπάθειας, της ομαδικότητας και της προσφοράς στην κοινωνία — αξίες που ταυτίζονται απόλυτα και με τη φιλοσοφία της ΤΕΧΑΝ.

Ta περισσότερα από 87 εκατομμύρια υλικά που επέστρεψαν οι μαθητές στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός αριθμός. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η νέα γενιά θέλει και μπορεί να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους»!

Το διευρυμένο δίκτυο των υπερσύγχρονων Πολυκέντρων Ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ, που αριθμεί περισσότερα από 500 σημεία σε όλη την Ελλάδα, αποτέλεσε τον βασικό μηχανισμό επιτυχίας του Πρωταθλήματος. Οι μαθητές βίωσαν στην πράξη την αξία της ανακύκλωσης με «διαλογή στην πηγή» και είδαν πώς η τεχνολογία μπορεί να συνδεθεί με τη βιώσιμη ανάπτυξη.