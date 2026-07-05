Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες (Βίντεο)

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας, καθώς η καταληκτική ημερομηνία που θέτει ο ευρωπαϊκός Κανονισμός πλησιάζει απειλητικά.

Με τις 3 Αυγούστου 2026 να αποτελούν το ορόσημο για την παύση ισχύος των εγγράφων χωρίς μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, χιλιάδες πολίτες καλούνται να εντάξουν στον προγραμματισμό τους την έκδοση της νέας, ψηφιακά αναβαθμισμένης ταυτότητας.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα αστυνομικά τμήματα το τελευταίο διάστημα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα ραντεβού, καθιστώντας τη διαδικασία πιο απλή και αποτελεσματική από ποτέ.

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