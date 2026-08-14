Αποχαιρετισμός στο Νίκο

Νίκο τώρα που σου λέμε όλοι οι φίλοι σου το αντίο θέλω κάτι να σου πω και εγώ.

Άκου φιλαράκι να χαρείς . Τα κατάφερες πάλι ρε μάγκα . Έκανες μεγάλο σαματά . Έκανες Επανάσταση με το φευγιό σου σου λέω. Κανένας δεν πίστευε ότι θα συμβεί. Εκεί που νόμιζαν με τόσες διαψεύσεις που έχουμε πάθει , ότι μας έχουν τελειώσει σαν λαό με μνήμη, με ήθος, με αξιοπρέπεια, με αρχές με αξίες και με πολιτισμό, «μας τη κάνεις» εσύ ρε φιλαράκι και γίνεται «το έλα να δεις» ,γίνεται το αδιανόητο .Βγάζει ο κόσμος ένα συναίσθημα ,έναν θαυμασμό μια αγάπη και μια αναγνώριση που δεν περίμεναν και δεν περιμέναμε ούτε και εμείς .Κατάφερες ρε φιλαράκι αυτό που ελάχιστοι μπόρεσαν. Να ενώσεις την Ελλάδα σ' έναν θρήνο, μια αναγνώριση, μια κραυγή σπαρακτική με ενσυναίσθηση .Απέδειξες με το φευγιό σου ότι δεν τελειώσαμε σαν λαός και σαν πατρίδα . Για αυτό και «οι αστοί τρομάξανε» .Γιατί δεν περίμεναν ότι αυτός ο λαός που πίστευαν ότι τον έχουν γονατίσει θα αποθέωνε τόσο πολύ εσένα έναν , καλλιτέχνη, αντισυμβατικό, αντιεξουσιαστή, αντισυστημικό.

Απέδειξες Νικόλα ότι είχες δίκιο όταν έλεγες

"Λέω εκείνα που `θελε να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας

Εγώ είμαι εγώ, εγώ είμαι κι ο άλλος εγώ ο μικρός, εγώ και ο μεγάλος"

Απέδειξες με το φευγιό σου ότι τούτος ο λαός γουστάρει και θαυμάζει εκείνους που δεν λυγίσανε και που δεν προσκυνήσαν.

Αναγνώρισε και τίμησε στο φευγιό σου ο κόσμος Νίκο όλα τα αυτονόητα που είχες πει σε μια συνέντευξη σου στον Θεοδόση Μίχο «Αλίμονο αν η τέχνη δεν είναι λειτούργημα. Ό,τι κάνω, και τους ρόλους και τα τραγούδια, τα αντιμετωπίζω ως πολιτικές πράξεις. Τί σημαίνει δημιουργός; Σπάσε τη λέξη στα δύο: Δήμος και έργο. Δημιουργός είναι αυτός που παράγει έργο για το Δήμο. Βέβαια, μπορείς να είσαι δημιουργός και να πουλάς στον κόσμο σκουπίδια. Άμα τα τυλίξεις σωστά, θα τα πουλήσεις σε κάποιους. Εγώ όμως δεν απευθύνομαι σε απλούς καταναλωτές. Απευθύνομαι σε πολίτες. Και πολίτης ήταν τίτλος με βαρύτητα στην αρχαία Αθήνα. Άσε που άμα κάνεις αναγραμματισμό και βάλεις το όμικρον μπροστά, γίνεται οπλίτης. Εγώ δεν ανήκω στα κυκλώματα. Είμαι της ουσίας, όχι της εξουσίας»

Γιατί εσύ Νίκο τίμησες την ουσία της λέξης ηθοποιός «ποίησες ήθος» σε όλη σου τη ζωή . Μόνο και μόνο γιατί είχες πει «Δεν με ενδιέφερε να ανέβω ψηλά στη συνείδηση του κόσμου, στα αρχίδια μου. Σκέψου να είχα πει ναι, να κάνω διαφήμιση τότε με τα ομόλογα που μου είχανε προτείνει. Που φάγανε τα λεφτά. Να ‘χα βάλει τη μούρη μου. Να πείθω εγώ τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν τις καταθέσεις τους ελληνικά ομόλογα και μετά να τα χάσουν. Θα αυτοκτονούσα» εξηγεί γιατί όλος ο κόσμος ανεξαρτήτως ηλικίας σε τίμησε . Γιατί εσύ που προτίμησες πολλές φορές να χάσεις δουλειές παρά να χάσεις τον εαυτό σου.

Γιατί Νίκο ο κόσμος απέδειξε ότι θέλει την αλήθεια και κανένας δεν έχει μπορέσει ούτε πιστεύω θα μπορέσει να φωνάξει πιο πειστικά και πιο αυθεντικά ,πιο αληθινά τη φράση: "Την αλήθεια, ρεεεεεεε! Την αλήθεια!".

Καλό ταξίδι, Νίκο

Και το τελευταίο για να χαρείς πολύ . Φίλε με το που έφυγες ,γύρισες αμέσως και τους γ@μησες» .

Αυτό δεν το περίμεναν τα κάθε μορφής καρακόλια όπως θα έλεγες και εσύ και για αυτό δεν μπορούσες να χωρέσεις φιλαράκι σε «Δημοσία δαπάνη εσύ».

Γειά σου φίλε. Να ξέρεις όμως έφυγες αλλά είσαι εδώ και θα είσαι πάντα.

* Με το Νίκο Καλογερόπουλο είμαστε 51 χρόνια φίλοι.