Ωραιόκαστρο: Στα εργοστάσια η μεγάλη μάχη της κατάσβεσης, αποπνικτική η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις αφήνει πίσω της η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή κοντά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η κατάσβεση συνεχίζεται, καθώς καίγονται ακόμη ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ στα άλλα μέτωπά της και όσον αφορά το δασικό κομμάτι, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Την ίδια ώρα τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη.

Ενώπιον του εισαγγελέα ο 76χρονος οδηγός

Ο 76χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου φέρεται ότι προκάλεσε τη φωτιά, όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες, σύμφωνα και με τα στοιχεία του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Έτσι φαίνεται ότι προκλήθηκε η φωτιά, η οποία λόγω του αέρα πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο 76χρονος αναμένεται σήμερα να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν «μάχη» με τις φλόγες, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές, όπως και υδροφόρες μηχανήματα έργου και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενεργοποιήθηκε η ομάδα «Δευκαλίων». Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχτηκαν και εναέρια μέσα (δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα) και αυτή την ώρα η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη, ωστόσο μαίνεται φωτιά σε δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης (όπου σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν παλέτες με συμπιεσμένο πλαστικό) και ένα επεξεργασίας λαδιού. Κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, κάηκαν κολώνες της ΔΕΗ και ήδη συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, εργάζεται -μπαίνοντας μέσα σε καμένη περιοχή- για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, καθώς από χθες υπήρχαν προβλήματα.

Πυκνός και τοξικός καπνός βγαίνει ακόμη από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλλά η μάχη δίνεται και στα δύο σημεία. Πε΄ρι τις 13.30 δυνάμωσε η ένταση του ανέμου, κάτι που ίσως κάνει ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια των πυροσβεστών να κατευνάσουν το θερμικό φορτίο και στα δύο εργοστάσια και στα δύο κτίρια, έτσι ώστε να μπουν μέσα οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και να δώσουν τη μάχη με τις φλόγες.

Σκοπός τους είναι, όπως λένε επιτελείς της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, είναι να κατευναστεί το θερμικό φορτίο με τις ρίψεις από τα πτητικά μέσα και στη συνέχεια να μπουν τα σκαπτικά μηχανήματα μέσα, να ρίξουν χώμα πάνω στα εύφλεκτα υλικά που συνεχίζουν να καίνε, έτσι ώστε να περιοριστούν οι φλόγες και στη συνέχεια να μπούνε οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να επιχειρήσουν σε αυτά τα δύο σημεία. Εκεί έχει επικεντρωθεί όλη η δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα θα διατρέξουν περιμετρικά τα δύο εργοστάσια και θα μπουν με ειδικά σκαπτικά μηχανήματα να ρίξουν χώμα, έτσι ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά και τις μικροεστίες με εύφλεκτη ύλη. Λόγω και του αέρα που πνέει ο τοξικός καπνός πηγαίνει προς την Θεσσαλονίκη. Από την Πυροσβεστική έχει σταλεί μήνυμα σε όλους όσοι μένουν κοντά αλλά και γενικά σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, προς τους κατοίκους να μην κυκλοφορούν αν δεν υπάρχει ανάγκη.

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθούν πυροσβέστες. Οι τρεις είχαν αναπνευστικά προβλήματα, κατά την κατάσβεση, ένας είχε χτύπημα στο χέρι και ο άλλος λόγω κόπωσης, αλλά όλων η κατάσταση δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: ertnews.gr