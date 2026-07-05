Μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Οινόη Αττικής (βίντεο)

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στο δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 και εξελίσσεται σε δασικό πευκόφυτο κομμάτι. Ειδικότερα στο σημείο επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, ενώ έχει αναπτυχθεί και ομάδα πυροσβεστών με drones του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επίσης, στην πυρκαγιά μεταβαίνει το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ για τον επί τόπου συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Παράλληλα, στις 16:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Τέλος από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι σήμερα, η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μάνδρα λόγω της πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

- Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

- Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

- Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ