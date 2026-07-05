Θρίλερ με εξαφάνιση 50χρονης μεταφράστριας από την Αρτέμιδα (βίντεο)

Σαράντα πέντε ημέρες μετά την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.

Χθες, κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι όπου διέμενε η γυναίκα με τον σύζυγό της στην Αρτέμιδα, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Χθες ήτανε που ήρθε το κλιμάκιο από τη ΓΑΔΑ προκειμένου να κάνει έλεγχο, να βρει υλικό, ενδεχομένως σταγόνες αίματος και τα λοιπά, στο πλαίσιο των ερευνών που κάνουνε».

Η τελευταία επικοινωνία της Γιου Τινγκ με την οικογένειά της έγινε στις 20 Μαΐου. Σύμφωνα με συγγενικό της πρόσωπο, μέχρι τότε δεν είχε αναφέρει ότι αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ή ότι υπήρχε κάτι που να την ανησυχεί.

«Η τελευταία μου επικοινωνία ήταν στις 20 του Μαΐου… μέχρι και τις 20 που είχαμε επικοινωνία, δεν είχε αναφερθεί τίποτα».

Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για μια προσωρινή απουσία, ωστόσο ανησύχησε όταν ενημερώθηκε από την αδελφή της ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

«Όταν με πήρε η αδερφή της και μου ανέφερε ότι δεν έχουν καθόλου επικοινωνία και προσπαθεί να τη βρει, τότε, 10 του Ιουνίου, τότε ανησύχησα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα είχε αναφέρει πως επρόκειτο να συναντήσει μια δικηγόρο για επαγγελματική υπόθεση, ωστόσο το ραντεβού δεν πραγματοποιήθηκε.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο ποιο ήταν το τελευταίο σημείο στο οποίο βρέθηκε η Γιου Τινγκ ή με ποια άτομα συναντήθηκε πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο σύζυγός της υποστηρίζει ότι εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε ασφαλές συμπέρασμα.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στη γυναίκα μετά τις 20 Μαΐου.

Πηγή: news247.gr