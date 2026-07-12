Πέθανε ένας από τους πολυεγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο (βίντεο)

Τη μάχη για τη ζωή έχασε το πρωί της Κυριακής στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους τρεις βαριά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται για έναν 50χρονο ο οποίος είχε 90% εγκαύματα.

Από την πυρκαγιά είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα.

Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν την Παρασκευή οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βυτιοφόρου.

Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή. Κατά την έρευνα δεν αποκλείεται να καταστούν και άλλα πρόσωπα ως κατηγορούμενοι.

Πηγή: skai.gr