Άργος: Προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό οι δύο αστυνομικοί μετά τον θάνατο του 20χρονου (βίντεο)

Κατέληξε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο κεφάλι από σφαίρες αστυνομικών, τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά την διάρκεια της καταδίωξής του, πήραν τον δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού, μετά από μια μαραθώνια απολογία.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωξης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων και το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. «Δεν είχαν κάποιον δόλο στη συγκεκριμένη πράξη. Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέος δεν έπεισες», δήλωσε ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης. «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης.

Η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, Μαρία Σφέτσου, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν η οικογένεια επικαλέστηκε την αναπηρία του 20χρονου.Η δικηγόρος υπενθύμισε, ότι ο 20χρονος αντιμετωπίζει νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. «Η αντίδρασή του οφειλόταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με βίαιο τρόπο».

Οι Αρχές κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού έχουν εντοπίσει 13 κάλυκες. Σύμφωνα με την Aστυνομία ο νεαρός είχε στην κατοχή του αεροβόλο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η βαλλιστική εξέταση θα δείξει αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή.

Πηγή: ertnews.gr