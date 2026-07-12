Δολοφονία Β. Νέστορα: Στα κινητά επικεντρώνονται οι έρευνες (βίντεο)

Στην κατοχή των Αρχών βρίσκονται ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από τους τρεις συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατ’ οίκον έρευνες τα οποία αναλύονται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη και άλλων εμπλεκομένων.

Στα ψηφιακά πειστήρια που κατάσχεσαν στην κατοχή των τριών συλληφθέντων για την φονική εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα, επικεντρώνονται οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, ο 29χρονος την στιγμή της εφόδου των αστυνομικών προσπάθησε να ξεφορτωθεί το κινητό του και μάλιστα πρόλαβε να το πετάξει από το παράθυρο, χωρίς καν αυτό, όμως, να σπάσει και έτσι οι αστυνομικοί το κατέσχεσαν.

Οι ίδιοι φαίνεται να πίστευαν πως οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να τους ταυτοποιήσουν και είχαν χαλαρώσει, με αποτέλεσμα να μην φροντίσουν να ξεφορτωθούν ψηφιακά πειστήρια.

Επιπλέον κατασχέθηκε και το κινητό της 26χρονης.

Αυτά πλέον έχουν μεταφερθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για ανάλυση και ενδεχομένως να υπάρχουν συνομιλίες που να καίνε και άλλους εμπλεκόμενους και ειδικά τους εντολείς ή τον εντολέα.

Υπάρχει άλλωστε διάχυτη πεποίθηση για την προέλευση της εντολής εξαιτίας του παρελθόντος της 26χρονης με την συμμετοχή της στην οργάνωση «Αναρχική Δράση», με το φερόμενο ηγετικό της μέλος να έχει πλέον αποφυλακιστεί και την κατεύθυνση των συνεχιζόμενων ερευνών να έχει συγκεκριμένη στόχευση.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους τρεις δράστες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη και πραγματοποίησαν τις άλλες δύο επιθέσεις που προηγήθηκαν στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακείμοβιτς, η έρευνα επίσης συνεχίζεται, εκεί όμως είναι πιο δύσκολη η συλλογή στοιχείων αφού οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν κοντινό δάσος τόσο για να προσεγγίσουν τα σπίτια των στόχων όσο και για να διαφύγουν, με το σημείο μάλιστα να μην καλύπτεται από κάμερες.

Ως προς την δεύτερη ομάδα ενδεχομένως να προκύψουν στοιχεία επίσης από τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από τους ήδη συλληφθέντες.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο– τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση.

Το μοιραίο λάθος και το δρομολόγιο

Οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής ανέλυσαν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλλεξαν, για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την ανάλυση του υλικού οι Αρχές κατέληξαν πως ο 29χρονος και η 26χρονη αποχώρησαν από τα σπίτια τους, νωρίς το προηγούμενο από την επίθεση απόγευμα και με ταξί έφτασαν στο σπίτι του φίλου τους.

Στις τέσσερις τα ξημερώματα άλλαξαν ρούχα, κατέβηκαν κάτω και αφού περπάτησαν 300 μέτρα πραγματοποίησαν την εμπρηστική επίθεση. Το μοιραίο λάθος τους έγινε σε κάποιο σημείο από τις προηγούμενες παρακολουθήσεις που είχαν κάνει στην γειτονιά και σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο όπου θεώρησαν ίσως ότι δεν καλυπτόταν από κάμερες. Κατά την διαφυγή τους αποφάσισαν να βγάλουν τις κουκούλες μετά την επίθεση, όμως υπήρχε κάμερα και το υλικό της βρέθηκε στην κατοχή των Αρχών.

Οι ίδιοι αποφάσισαν να προσεγγίσουν την πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια Νέστορα όχι απευθείας, αλλά κάνοντας προς τα πίσω τον κύκλο ολόκληρου του τετραγώνου θεωρώντας εσφαλμένα από προηγούμενες κατοπτεύσεις ότι δεν υπήρχε κάμερα από εκείνη την πλευρά. Λάθος που τους κόστισε και οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.

Πηγή: news247.gr