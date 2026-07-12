Κομοτηνή: ”Μπλόκο” σε 2 τόνους επικίνδυνων γαλακτοκομικών από τη Βουλγαρία

Περισσότερους από δύο τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων βουλγαρικής προέλευσης μετέφερε παράνομα στη χώρα μικρό φορτηγό όχημα με ξένες πινακίδες, το οποίο εντοπίστηκε στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πάταξη της παράνομης διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν έλεγχο στο όχημα, το οποίο κινούνταν στον οδικό άξονα Μακάζας – Κομοτηνής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το φορτηγό μετέφερε πάνω από δύο τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς τον απαιτούμενο ψυκτικό θάλαμο, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ενώ κινούνταν και με υπέρβαρο φορτίο κατά 1.500 κιλά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τους ελεγκτές της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, λόγω της πλήρους απουσίας ψύξης.

Ακολούθησε η κατάσχεση και η ολοσχερής καταστροφή των προϊόντων, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον ΕΦΕΤ αυστηρές κυρώσεις τόσο για το υπέρβαρο φορτίο όσο και για την επικινδυνότητα των τροφίμων.

Όπως επισημαίνεται, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός των ειδικών αναλυτών της ΔΕΟΣ αποσκοπεί στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των δημοσίων εσόδων.

Πηγή: news247.gr