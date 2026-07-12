Φωτιά στο κτίριο του Badminton στο Πάρκο Γουδή (βίντεο)

Φωτιά στο κτίριο του Badminton στο Πάρκο Γουδή ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:00 σε χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μάλιστα, πυκνοί καπνοί έχουν “πνίξει” την ευρύτερη περιοχή και ως εκ τούτου, εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα.

Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Πυρκαγιά στο Θέατρο Badminton της Περιφέρειας Αττικής. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης έχει ριχθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: news247.gr