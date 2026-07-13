Εξετάζεται αν υπάρχει ηθικός αυτουργός για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Κοντά στην ταυτοποίηση ακόμη τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και της δημοσιογράφου Δέσποινας Κρητικού.

Πρόκειται για τα άτομα που πήγαν πεζή μέχρι τα σπίτια των Σάββα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακείμοβιτς, τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς και μετά χάθηκαν προς το περιαστικό δάσος, με το οποίο γειτνιάζουν τα δύο σπίτια.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις και ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα, ενώ στις κατ’ οίκον έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, βρέθηκε σε σημείωμα μία διεύθυνση, όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με τα έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να αναλύουν για ποιον λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι και η ομπρέλα που όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, χρησιμοποιήθηκε από τους δύο συλληφθέντες, για να κάνουν τις πρώτες κατοπτεύσεις στον χώρο, γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, προκειμένου να εντοπίσουν τις κάμερες για να μην καταγράφουν τα πρόσωπά τους. Με ομπρέλα, φαίνεται να κινήθηκαν άτομα σε εμπρηστικές επιθέσεις του παρελθόντος, ενώ εξετάζεται η σύνδεση των δύο συλληφθέντων με εμπρηστικές επιθέσεις του παρελθόντος, τουλάχιστον του τελευταίου χρόνου.

Όσον αφορά στον 29χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, φέρεται την 1η Ιουλίου (ξημερώματα σημειώθηκαν οι επιθέσεις), να έλειψε από τη δουλειά του, να πήγε κανονικά την επόμενη μέρα, στις 2 Ιουλίου, και να μην πήγε την Παρασκευή, οπότε και έγινε η σύλληψή του.

Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και οδηγούνται αύριο (14/7) στις δώδεκα το μεσημέρι στην ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθούν.