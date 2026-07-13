Απόπειρα βιασμού σε βάρος 14χρονης από 19χρονο στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι (βίντεο)

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 14χρονη χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ, σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, στην περιοχή της Νερατζιώτισσας, όπου έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού.

Ένας 19χρονος Αιγύπτιος ακολούθησε την 14χρονη στις γυναικείες τουαλέτες, της επιτέθηκε και την ακινητοποίησε με χρήση βίας.

Στη συνέχεια, έβγαλε τα ρούχα του και αποπειράθηκε να την βιάσει, εκείνη όμως αντιστάθηκε σθεναρά και κατάφερε να ξεφύγει.

Έξω από το εμπορικό κέντρο η ανήλικη εντόπισε μία Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που αστυνόμευε στην περιοχή και τους ζήτησε βοήθεια, λέγοντας στους αστυνομικούς τι είχε συμβεί και δίνοντας περιγραφή του δράστη.

Οι αστυνομικοί αμέσως ξεκίνησαν τις αναζητήσεις και εντόπισαν τον δράστη στο πάρκινγκ έξω από το εμπορικό κέντρο όπου τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν για απόπειρα βιασμού και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου που έχει αναλάβει την προανάκριση, όπου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: ertnews.gr