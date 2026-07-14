Τι λένε τα ζώδια σήμερα (14/7)

Κριός

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο σε θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια, την προσωπική σου ζωή, καθώς πραγματοποιείται στον 4ο σου. Μπορεί να θελήσεις να βελτιώσεις τις συνθήκες διαβίωσής σου, να ασχοληθείς με μια ανακαίνιση ή να δώσεις μεγαλύτερη προτεραιότητα στους ανθρώπους που θεωρείς δικούς σου. Η σύνοδος με τον ανάδρομο Ερμή δείχνει ότι πριν προχωρήσεις σε οριστικές κινήσεις, θα χρειαστεί να επανεξετάσεις παλιές οικογενειακές υποθέσεις. Οσο κινείσαι με υπομονή, τόσο πιο ουσιαστικά θα είναι τα αποτελέσματα των επιλογών σου.

Ταύρος

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο πραγματοποιείται στον 3ο σου και ανοίγει έναν νέο κύκλο σε θέματα επικοινωνίας και συμφωνιών. Το επόμενο διάστημα θα έχεις την ευκαιρία να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου, να ξεκινήσεις μια νέα συνεργασία ή να ασχοληθείς πιο ουσιαστικά με σπουδές, σεμινάρια ή ένα προσωπικό σχέδιο. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 12ο σου δείχνει ότι πιέσεις, παρασκηνιακές καταστάσεις ή εκκρεμότητες του παρελθόντος μπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά στις αποφάσεις σου. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να μην παρασυρθείς από βιαστικά συμπεράσματα.

Δίδυμοι

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο στον 2ο σου στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά ζητήματα, αλλά και σε όσα σου προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας. Είναι καλή περίοδος για να επαναξιολογήσεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου, να αναζητήσεις νέες πηγές εισοδήματος ή να οργανώσεις καλύτερα τον προϋπολογισμό σου. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει δεύτερες σκέψεις για οικονομικές συμφωνίες, αγορές ή επαγγελματικές προτάσεις. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 11ο σου δείχνει ότι οι υποχρεώσεις απέναντι σε φίλους/ες, ομάδες ή ένα συλλογικό εγχείρημα μπορεί να αυξηθούν.

Καρκίνος

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και στον 1ο σου, σημειοδοτεί την έναρξη ενός νέου προσωπικού κύκλου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επαναπροσδιορίσεις τις επιθυμίες, τις προτεραιότητες και τους στόχους σου, αφήνοντας πίσω ό,τι δεν σε εκφράζει. Παρόλα αυτά, η σύνοδος με τον ανάδρομο Ερμή δείχνει ότι πριν προχωρήσεις σε σημαντικές αποφάσεις, χρειάζεται να επανεξετάσεις επιλογές του παρελθόντος και να δώσεις οριστικές απαντήσεις σε εκκρεμότητες που επανέρχονται στο προσκήνιο. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 10ο σου φέρνει αυξημένες επαγγελματικές ευθύνες.

Λέων

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο που πραγματοποιείται στον 12ο σου, σε καλεί να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου, ώστε να κλείσεις εκκρεμότητες και να προετοιμαστείς για τον νέο κύκλο που ανοίγεται μπροστά σου. Είναι μια περίοδος αναζήτησης, κατά την οποία μπορεί να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Ο ανάδρομος Ερμής επαναφέρει καταστάσεις που θεωρούσες ότι είχαν ολοκληρωθεί. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 9ο σου σε καλεί να αντιμετωπίσεις με ωριμότητα ζητήματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή ένα σχέδιο για το μέλλον.

Παρθένος

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο πραγματοποιείται στον 11ο σου και δίνει έμφαση στους στόχους, τις φιλίες και τις συνεργασίες σου. Είναι πιθανό να θελήσεις να συμμετάσχεις σε μια ομάδα, να αναπτύξεις ένα σχέδιο ή να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν τις επιδιώξεις σου. Ο ανάδρομος Ερμής, όμως, δείχνει ότι κάποιες συνεργασίες χρειάζονται επανεξέταση, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει ένα πρόσωπο από το παρελθόν. Ωστόσο, το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 8ο σου ζητά μεγαλύτερη προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες, δάνεια ή οφειλές που μοιράζεσαι με άλλους.

Ζυγός

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο πραγματοποιείται στον 10ο σου και εγκαινιάζει μια νέα περίοδο στα επαγγελματικά σου. Μπορεί να προκύψει μια νέα πρόταση ή να θελήσεις να αλλάξεις κατεύθυνση στην καριέρα σου, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα. Ο ανάδρομος Ερμής σε προτρέπει να εξετάσεις παλαιότερες επαγγελματικές υποθέσεις και να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 7ο σου δείχνει ότι οι συνεργασίες σου θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις σου. Ωστόσο, οι επιλογές που θα κάνεις τώρα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον σου.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο πραγματοποιείται στον 9ο σου και ανοίγει νέες προοπτικές σε θέματα που σχετίζονται με σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις ή τη διεύρυνση των οριζόντων σου. Είναι μια καλή στιγμή για να θέσεις νέους στόχους και να αποκτήσεις εμπειρίες που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς, ωστόσο σε σύνοδο με τον ανάδρομο Ερμή, θα πρέπει να επανεξετάσεις σχέδια που είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν ή να διορθώσεις λεπτομέρειες πριν πάρεις αποφάσεις. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 6ο σου, σου υπενθυμίζει ότι η καθημερινότητα και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν οργάνωση.

Τοξότης

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο πραγματοποιείται στον 8ο σου και σε ωθεί να ασχοληθείς πιο ουσιαστικά με οικονομικές εκκρεμότητες, κοινά οικονομικά αλλά και όλα όσα περνούν από δοκιμασίες. Είναι μια περίοδος που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εσωτερικές αλλαγές, αρκεί να είσαι πρόθυμος/η να αφήσεις πίσω ό,τι δεν σε εξυπηρετεί ή καλύπτει. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει στο προσκήνιο οικονομικές συμφωνίες ή υποθέσεις του παρελθόντος που χρειάζονται διαχείριση. Το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 5ο σου σε καλεί να κινηθείς πιο υπεύθυνα. Η υπομονή θα αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος.

Αιγόκερως

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο που πραγματοποιείται στον 7ο σου, φέρνει νέα δεδομένα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Είναι πιθανό να ξεκινήσει μια σημαντική συνεργασία ή να μπεις στη διαδικασία να επαναπροσδιορίσεις μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Ο ανάδρομος Ερμής δείχνει ότι εκκρεμότητες ή πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν, ζητώντας περισσότερες ευκαιρίες. Το τετράγωνο της Νέας Σελήνης με τον Κρόνο από τον 4ο σου υπογραμμίζει ότι οικογενειακές ευθύνες ή ζητήματα που αφορούν το σπίτι επηρεάζουν άμεσα τις επιλογές σου και ότι σε μπλοκάρουν να εκφραστείς.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο στον 6ο σου, στρέφει το ενδιαφέρον σου στην εργασία, την καθημερινότητα και τη φυσική σου κατάσταση. Είναι μια καλή στιγμή για να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου, να αλλάξεις συνήθειες ή να ασχοληθείς με την υγεία σου. Ο ανάδρομος Ερμής σε προτρέπει να διορθώσεις λάθη, να επανεξετάσεις υποχρεώσεις και να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες. Το τετράγωνο της Νέας Σελήνης με τον Κρόνο από τον 3ο σου, απαιτεί προσοχή στις συζητήσεις, στις μετακινήσεις και στις συμφωνίες. Με σωστή οργάνωση θα καταφέρεις να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου.

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο στον 5ο σου, φέρνει νέα δεδομένα στην αισθηματική σου ζωή και σε ό,τι σε γεμίζει χαρά και έμπνευση. Είναι μια περίοδος που μπορεί να σου προσφέρει γνωριμίες, ευκαιρίες ή αφορμές να εκφραστείς πιο ελεύθερα. Ο ανάδρομος Ερμής, δείχνει ότι ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει, ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ το τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 2ο σου σε καλεί να κινηθείς με σύνεση στα οικονομικά. Αν συνδυάσεις τη δημιουργικότητά σου με ρεαλισμό, θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.