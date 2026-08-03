“Ορφανή” χασισοφυτεία με 890 δενδρύλλια στον Φενεό Κορινθίας

Μία ακόμη μεγάλη χασισοφυτεία εντοπίστηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αυτή την φορά στην Κορινθία.

Πρόκειται για μία “ορφανή” φυτεία κάνναβης στον Φενεό Κορινθίας του δήμου Σικυωνίων, κοντά στη διάσημη λίμνη Δόξα με 890 δενδρύλλια.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Κορινθίας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας ξετρύπωσε προχθές το πρωί τη χασισοφυτεία σε αγροτική περιοχή στην περιοχή του Φενεού, με τους καλλιεργητές να διαφεύγουν της σύλληψης.

Εκεί σε ειδικά εκχερσωμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκε η χασισοφυτεία σε τρία επίπεδα, στην οποία καλλιεργούνταν 890 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,80 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης

των δραστών, καθώς και αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, τα οποία κατασχέθηκαν.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία.

Κ.Ηλ.