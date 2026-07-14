Μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, περίπου στις 12:00, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων, στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό του μετώπου.

Η φωτιά έχει κινηθεί προς δασική περιοχή, ενώ στην ευρύτερη ζώνη υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για σπίτια, ωστόσο η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς.

Στις 13:50 ήχησε νέο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο ζητείται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου προς το Αλιβέρι. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς Αλιβέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, στις 12:17, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

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