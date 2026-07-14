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Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 18:23

Ζωνιανά: Έδιωξαν κακήν κακώς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που πήγε για εργασίες αναβάθμισης μετρητών ρεύματος

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Ζωνιανά: Έδιωξαν κακήν κακώς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που πήγε για εργασίες αναβάθμισης μετρητών ρεύματος

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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πήγε να πραγματοποιήσει εργασίες αναβάθμισης σε μετρητές ρεύματος, γεγονός που ήταν προγραμματισμένο και είχε ενημερωθεί σχετικώς και ο δήμος.

Ωστόσο, το συνεργείο, που σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ήταν πολυπληθές και αποτελούνταν από στελέχη, τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κρήτη, είδε τους κατοίκους να τους περιμένουν με «κατσούνες» και να τους απαγορεύουν να κάνουν τις εργασίες τους, προφανώς για δικούς τους λόγους.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι (σχεδόν) οι τεχνικοί δεν πρόλαβαν να κατέβουν από τα οχήματά τους και έφυγαν «κακήν κακώς», ενώ δεν επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι κάτοικοι έκαναν ζημιές στα οχήματα. Το γεγονός είναι γνωστό στην αστυνομία που ερευνά την υπόθεση.

Πηγή: www.ertnews.gr

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