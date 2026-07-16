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Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2026 09:44

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα - Ζήτησε την βαρύτερη ποινή για τους δράστες

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Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα - Ζήτησε την βαρύτερη ποινή για τους δράστες

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Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» πήρε την Τετάρτη (15/7) η Αφροδίτη Νέστορα, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας λόγω της θανατηφόρας εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη μητέρα της.

Παρά την αποχώρησή της, η πολιτεύτρια θα παραμείνει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για την πορεία της υγείας της.

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